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В честь Аленичева захотели назвать пиво 

Рамблер + ещё 27 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бизнесмены из Красноярска рассказали о планах по производству пива «Аленичев безалкогольное». Об этом сообщает Sibnovosti.ru.
Ранее СМИ писали, что тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева задержали в Красноярске 17 ноября, заподозрив в езде за рулем в нетрезвом состоянии. Сам тренер заявил, что в тот день отдыхал в ресторане с семьей и пил безалкогольное пиво.
Один из руководителей пивного супермаркета OKTOBEERFEST заявил Sibnovosti.ru, что Аленичев прославил безалкогольное пиво на всю страну «круче, чем реклама» по телевизору.
По словам бизнесмена, он уже начал переговоры о поставках и занялся получением прав на название нового сорта пива.
Тренер рассказывал, что его действительно остановили сотрудники ГИБДД, которые приехали по наводке, но в итоге они «разошлись». По мнению Аленичева, информацию о пьяном вождении распространили недоброжелатели, которые хотят испортить его репутацию и вынудить уйти в отставку.
Комментарии
Дмитрий Аленичев , ГИБДД , Футбол
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