Дзюба поправился

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Артем Дзюба тренируется в общей группе сборной России по футболу 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба тренируется в общей группе программе за день до матча четвертого тура группового этапа Лиги наций против команды Швеции. Об этом журналистам сообщил пресс-атташе российской команды Игорь Владимиров.
Дзюба из-за травмы не смог принять участие в товарищеском матче против сборной Германии, который прошел 15 ноября и завершился поражением российской команды со счетом 0:3. Форвард решением медицинского штаба сборной России остался в Москве и проходил лечение травмы коленного сустава. В воскресенье 30-летний футболист присоединился к национальной сборной.
"Нападающий "Зенита" Артем Дзюба занимается в общей группе. Также со всеми работает и вызванный футболист ЦСКА Георгий Щенников. В отеле по индивидуальной программе занимается Федор Кудряшов", — сказал Владимиров.
Во вторник сборная России в заключительном матче группы 2 лиги B Лиги наций в гостях сыграет с командой Швеции. В этой встрече определится, какая из команд займет в группе первое место и выйдет в лигу A. В турнирной таблице группы сборная России занимает первое место, набрав семь очков, шведы с четырьмя очками идут вторыми. Для выходы в высший дивизион турнира российским футболистам необходимо не проиграть шведам.
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