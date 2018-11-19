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«На 0:0 никогда не играем»
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Черчесов: ничья устроит сборную России, считать мы умеем 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии выездного матча Лиги наций с командой Швеции, который пройдёт 20 ноября, ответил на вопрос, будет ли плюсом для его команды тот факт, что на игре не ожидается аншлага.
«Это шведы должны об этом думать. У нас в Калининграде был полный стадион. Есть турнирная ситуация, которая четка ясна. Мы не будем обращать внимание на количество зрителей. У нас свои задачи, у шведов — свои. Думаю, они тоже не будут обращать на это внимание. К тому же, ещё 24 часа до матча, какие-то билеты могут быть ещё проданы.
Если такая же погода, как сегодня, то она комфортная. Поле в хорошем состоянии. Тем более представитель УЕФА спрашивал, закрывать ли крышу. Я ответил, что мне абсолютно всё равно. Они сами будут принимать решение.
Устроит ли меня одно очко? Вообще-то устроит! Считать мы умеем. Другое дело, что есть матч, в Калининграде мы тоже хотели выиграть, но счёт 0:0. Мы на 0:0 никогда не играем. Мы — спортсмены, хотим побеждать», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.
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