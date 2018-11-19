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Газинский рассказал о настрое перед игрой со Швецией
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Капитан сборной России рассказал о настрое перед матчем со Швецией 

Газета.Ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Капитан сборной России Юрий Газинский прокомментировал предстоящий матч со Швецией в рамках Лиги наций, передает ТАСС.
Полузащитник национальной команды заявил, что футболисты будут стремиться к победе.
"Сборной России в матче против Швеции достаточно одного очка, но при этом у всех футболистов есть свои амбиции, и в предстоящем матче будем играть только на победу. Матч сборных Турции и Швеции мы не смотрели, при этом понимаем, что шведы — хорошая и организованная команда. Все в наших руках", — отметил Газинский.
Заключительная группы группы 2 лиги B встреча состоится в Стокгольме 20 ноября в 22.45 по московскому времени.
На данный момент в своей группе Россия занимает первое место, однако для выхода в высший дивизион турнира сборная должна одолеть Швецию.
Ранее нападающий национальной команды Артем Дзюба поделился мнением о вызове форварда "Краснодара" Ари.
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