Газинский рассказал о настрое перед игрой со Швецией

Капитан сборной России рассказал о настрое перед матчем со Швецией

Капитан сборной России Юрий Газинский прокомментировал предстоящий матч со Швецией в рамках Лиги наций, передает ТАСС

Полузащитник национальной команды заявил, что футболисты будут стремиться к победе.

"Сборной России в матче против Швеции достаточно одного очка, но при этом у всех футболистов есть свои амбиции, и в предстоящем матче будем играть только на победу. Матч сборных Турции и Швеции мы не смотрели, при этом понимаем, что шведы — хорошая и организованная команда. Все в наших руках", — отметил Газинский.

Заключительная группы группы 2 лиги B встреча состоится в Стокгольме 20 ноября в 22.45 по московскому времени.

На данный момент в своей группе Россия занимает первое место, однако для выхода в высший дивизион турнира сборная должна одолеть Швецию.