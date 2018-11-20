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Кокорин заболел и приуныл
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Кокорин заболел и приуныл 

Lenta.ru + ещё 25 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Футболист «Зенита» Александр Кокорин заболел в СИЗО. Об этом агентству РИА Новости рассказал ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.
«В последний визит к Кокорину в СИЗО мы заметили, что он немного простыл. Был вялым, чувствовалось, что человек заболел. Да и в целом показался нам унылым, что, впрочем, неудивительно с учетом его ситуации», — сказал правозащитник, добавив, что футболист вместе с Мамаевым «уже начинают полноценно осознавать всю серьезность возможного наказания за их проступок, и это не способствует хорошему настроению и самочувствию».
9 ноября стало известно, что Кокорину ограничили поступление посылок с едой в СИЗО. По словам менеджера и подруги спортсмена Дарьи Шишкановой, это связано с превышением лимита на передачи.
Кокорин и Мамаев являются фигурантами трех уголовных дел, возбужденных по статьям «Хулиганство» и «Побои». Срок задержания игроков истекает 8 декабря. 19 октября апелляции защиты футболистов о смене меры пресечения были отклонены судом. Задержание Кокорина и Мамаева состоялось 10 октября.
8 октября футболисты стали зачинщиками двух драк в Москве. Сначала они избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой, а затем напали на чиновника Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.
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