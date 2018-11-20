Кокорин заболел и приуныл

«В последний визит к Кокорину в СИЗО мы заметили, что он немного простыл. Был вялым, чувствовалось, что человек заболел. Да и в целом показался нам унылым, что, впрочем, неудивительно с учетом его ситуации», — сказал правозащитник, добавив, что футболист вместе с Мамаевым «уже начинают полноценно осознавать всю серьезность возможного наказания за их проступок, и это не способствует хорошему настроению и самочувствию».

9 ноября стало известно, что Кокорину ограничили поступление посылок с едой в СИЗО. По словам менеджера и подруги спортсмена Дарьи Шишкановой, это связано с превышением лимита на передачи.

Кокорин и Мамаев являются фигурантами трех уголовных дел, возбужденных по статьям «Хулиганство» и «Побои». Срок задержания игроков истекает 8 декабря. 19 октября апелляции защиты футболистов о смене меры пресечения были отклонены судом. Задержание Кокорина и Мамаева состоялось 10 октября.