Названы претенденты на ЧМ-2030 по футболу

Председатель правительства Испании Педро Санчес предложил Марокко совместно с Португалией представить общую заявку на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года. Об этом сообщила в понедельник газета El País.
Премьер Испании находится в настоящий момент с визитом в Рабате. Санчес уже встретился с представителями марокканских властей. Ожидается также, что Санчеса примет король североафриканской страны Мухаммед VI. По информации "Паис", Рабат приветствовал инициативу испанской стороны.
Желание принять ЧМ-2030 уже выразили Аргентина, Уругвай и Парагвай, договорившиеся о совместной заявке, а также Египет. Как ранее заверил сербский президент Александар Вучич, Сербия, Болгария, Румыния и Греция также подадут общую заявку на проведение первенства.