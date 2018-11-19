Названы претенденты на ЧМ-2030 по футболу

СМИ: Испания, Марокко и Португалии претендуют на проведение ЧМ-2030 по футболу

Председатель правительства Испании Педро Санчес предложил Марокко совместно с Португалией представить общую заявку на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года. Об этом сообщила в понедельник газета El País.

Премьер Испании находится в настоящий момент с визитом в Рабате. Санчес уже встретился с представителями марокканских властей. Ожидается также, что Санчеса примет король североафриканской страны Мухаммед VI. По информации "Паис", Рабат приветствовал инициативу испанской стороны.