Роналду мог перейти в другой итальянский клуб

Роналду мог перейти из «Реала» в «Милан» летом 2017 года

Экс-директор отметил, что трансфер португальца был желанием президента итальянского клуба Йонхонга Ли.

"Господин Йонхонг Ли хотел, чтобы Криштиану Роналду был в команде. Он считал, что этот трансфер мог оказать огромное влияние на китайский рынок. Криштиану хотел покинуть мадридский "Реал". Мы провели встречу с его агентом Жорже Мендешем в июле 2017 года, чтобы обсудить стоимость трансфера игрока. Позже я убедил президента клуба отказаться от этой затеи — Роналду стоил очень дорого", — цитирует Фассоне AS.

Напомним, что Роналду покинул "королевский клуб" летом 2018 года, за него он выступал с 2009 по 2018 год.

Ранее сообщалось, что португалец и его невеста Джорджиной Родригез подыскивают место для свадьбы.