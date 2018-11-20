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Роналду мог перейти в другой итальянский клуб
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Роналду мог перейти из «Реала» в «Милан» летом 2017 года 

Газета.Ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: Reuters
Бывший директор "Милана" Марко Фассоне рассказал о том, что клуб планирован приобрести форварда туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду летом 2017 года, передает "Советский спорт".
Экс-директор отметил, что трансфер португальца был желанием президента итальянского клуба Йонхонга Ли.
"Господин Йонхонг Ли хотел, чтобы Криштиану Роналду был в команде. Он считал, что этот трансфер мог оказать огромное влияние на китайский рынок. Криштиану хотел покинуть мадридский "Реал". Мы провели встречу с его агентом Жорже Мендешем в июле 2017 года, чтобы обсудить стоимость трансфера игрока. Позже я убедил президента клуба отказаться от этой затеи — Роналду стоил очень дорого", — цитирует Фассоне AS.
Напомним, что Роналду покинул "королевский клуб" летом 2018 года, за него он выступал с 2009 по 2018 год.
Ранее сообщалось, что португалец и его невеста Джорджиной Родригез подыскивают место для свадьбы.
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