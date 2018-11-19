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Мамаева отказались выпустить
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Мамаева отказались выпускать под залог 

Lenta.ru 38 минут назад
Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал об отказе в освобождении подзащитного под залог. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».
«Сегодня, в соответствии с письмом председателя Тверского районного суда Москвы, мне возвращена без рассмотрения уже апелляционная жалоба на отказ в принятии к рассмотрению ранее заявленного в суд ходатайства о применении в отношении Павла Мамаева меры пресечения в виде залога», — заявил адвокат.
По словам Бушманова, суд мешает ему в доступе к правосудию.
«Подобное отношение суда к правам сторон и по-человечески, и в профессиональном плане, конечно, не вызывает положительных эмоций и не добавляет надежд на принятие законных и справедливых решений в этом деле», — отметил он.
15 ноября «Росбалт» сообщал, что Мамаева могут выпустить из СИЗО под залог. По информации издания, прокуратура выявила ряд нарушений федерального законодательства при первоначальном предъявлении обвинений футболисту.
Мамаев и нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин являются фигурантами трех уголовных дел, возбужденных по статьям «Хулиганство» и «Побои». Срок задержания игроков истекает 8 декабря. 19 октября апелляции защиты футболистов о смене меры пресечения были отклонены судом. Задержание Кокорина и Мамаева состоялось 10 октября.
8 октября футболисты Кокорин и Мамаев стали зачинщиками двух драк в Москве. Сначала они избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой, а затем напали на чиновника Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.
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