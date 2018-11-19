Мамаева отказались выпустить

Мамаева отказались выпускать под залог

«Сегодня, в соответствии с письмом председателя Тверского районного суда Москвы, мне возвращена без рассмотрения уже апелляционная жалоба на отказ в принятии к рассмотрению ранее заявленного в суд ходатайства о применении в отношении Павла Мамаева меры пресечения в виде залога», — заявил адвокат.

По словам Бушманова, суд мешает ему в доступе к правосудию.

«Подобное отношение суда к правам сторон и по-человечески, и в профессиональном плане, конечно, не вызывает положительных эмоций и не добавляет надежд на принятие законных и справедливых решений в этом деле», — отметил он.

15 ноября «Росбалт» сообщал, что Мамаева могут выпустить из СИЗО под залог. По информации издания, прокуратура выявила ряд нарушений федерального законодательства при первоначальном предъявлении обвинений футболисту.

Мамаев и нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин являются фигурантами трех уголовных дел, возбужденных по статьям «Хулиганство» и «Побои». Срок задержания игроков истекает 8 декабря. 19 октября апелляции защиты футболистов о смене меры пресечения были отклонены судом. Задержание Кокорина и Мамаева состоялось 10 октября.