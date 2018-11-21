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Тренеру «Енисея» Аленичеву вернули водительские права 

Газета.Ru + ещё 29 1 час назад
Фото: РИА Новости
17 ноября специалист был задержан за вождение в нетрезвом виде. Как информировалось, Аленичев отказался от прохождения теста, чтобы определить уровень алкоголя в крови, а также хамил полицейским.
Однако сам тренер утверждает, что это подстава, организованная для того, чтобы вынудить его уйти с поста главного тренера красноярской команды.
Аленичев продолжает подготовку команды к матчу 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Динамо".
Ранее агент Аленичева рассказал о ситуации в клубе после скандала с участием тренера.
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