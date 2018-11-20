Назван срок рассмотрения дела Аленичева

Судьба главного тренера красноярского «Енисея» Дмитрия Аленичева решится в ближайшее время. Дело российского специалиста будет рассмотрено в течение ближайшего месяца.
«Дело будет рассмотрено в течение 30 дней. Сейчас материалы направляются в суд. Дело будет рассмотрено в Кировском суде», — сообщили в ГИДД Красноярского края корреспонденту «Чемпионата» Павлу Левковичу.
Ранее стало известно, что 17 ноября Аленичев был задержан сотрудниками красноярской ДПС. По информации СМИ, специалист управлял принадлежащим клубу автомобилем Hyundai Sonata в нетрезвом состоянии. Позже Аленичев выступил с официальным заявлением относительно ситуации, в котором выразил мнение, что последние события связаны с попыткой вынудить его уйти из «Енисея».