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Назван срок рассмотрения дела Аленичева
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Дело Аленичева будет рассмотрено в течение 30 дней 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Судьба главного тренера красноярского «Енисея» Дмитрия Аленичева решится в ближайшее время. Дело российского специалиста будет рассмотрено в течение ближайшего месяца.
«Дело будет рассмотрено в течение 30 дней. Сейчас материалы направляются в суд. Дело будет рассмотрено в Кировском суде», — сообщили в ГИДД Красноярского края корреспонденту «Чемпионата» Павлу Левковичу.
Ранее стало известно, что 17 ноября Аленичев был задержан сотрудниками красноярской ДПС. По информации СМИ, специалист управлял принадлежащим клубу автомобилем Hyundai Sonata в нетрезвом состоянии. Позже Аленичев выступил с официальным заявлением относительно ситуации, в котором выразил мнение, что последние события связаны с попыткой вынудить его уйти из «Енисея».
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