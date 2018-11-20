Оздоев может покинуть «Зенит»

Оздоев в зимнее трансферное окно может покинуть «Зенит»

Представитель сине-бело-голубых отметил, что вероятность ухода хавбека оценивается как высокая. По его словам, главный тренер команды Сергей Семак не видит для футболиста места в составе и рассчитывает на других игроков.

"Зенит" в зимнее трансферное окно готов отдать Оздоева в аренду или продать. Предметный интерес к футболисту проявляют заграничные клубы из Турции, Бельгии, Голландии, которые готовы арендовать Оздоева до конца сезона.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в семи официальных матчах.

Ранее сообщалось, что благодаря голу Оздоева "Зенит" одержал победу над "Шальке" в товарищеском матче.