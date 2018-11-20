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Оздоев может покинуть «Зенит»
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Оздоев в зимнее трансферное окно может покинуть «Зенит» 

Газета.Ru + ещё 10 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник петербургского "Зенита" Магомед Оздоев может покинуть клуб в зимнее трансферное окно, сообщил "Газете.Ru" источник в клубе.
Представитель сине-бело-голубых отметил, что вероятность ухода хавбека оценивается как высокая. По его словам, главный тренер команды Сергей Семак не видит для футболиста места в составе и рассчитывает на других игроков.
"Зенит" в зимнее трансферное окно готов отдать Оздоева в аренду или продать. Предметный интерес к футболисту проявляют заграничные клубы из Турции, Бельгии, Голландии, которые готовы арендовать Оздоева до конца сезона.
В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в семи официальных матчах.
Ранее сообщалось, что благодаря голу Оздоева "Зенит" одержал победу над "Шальке" в товарищеском матче.
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