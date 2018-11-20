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Обнародованы новые данные о контрактах в «Монако»
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Football Leaks: Васильев получает 10 процентов прибыли от продажи игроков «Монако» 

Спорт-Экспресс + ещё 7 3 часа назад
Фото: Reuters
Издание Mediapart опубликовало новые данные о контрактах в "Монако", основанные на утечке документов и писем, которые оказались в распоряжении Football Leaks. По данным источника, вице-президент "Монако" Вадим Васильев получает по контракту 10 процентов от всей прибыли, полученной за продажу футболистов. Его личный доход только за сезон-2015/16 составил около 5,3 миллиона евро, примерно столько же он получил за сезон-2016/17.
Кроме того, в контракте Васильева были прописаны бонусы за реализацию билетов и маркетинговых прав. Это принесло ему в сезоне-2014/15 еще 1,8 миллиона евро. При этом только зарплата Васильева выросла с 750 тысяч до 1,25 миллиона евро в год.
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