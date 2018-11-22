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Мутко 6 декабря должен объявить о своей отставке с поста президента РФС 

Чемпионат.com + ещё 17 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Как стало известно «Чемпионату», Виталий Мутко с большой вероятностью в скором времени покинет пост президента Российского футбольного союза.
О своём решении Мутко должен объявить на заседании исполкома РФС, которое состоится 6 декабря.
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Виталий Мутко , РФС , Футбол
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