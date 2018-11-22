Мутко 6 декабря должен объявить о своей отставке с поста президента РФС

Как стало известно «Чемпионату», Виталий Мутко с большой вероятностью в скором времени покинет пост президента Российского футбольного союза О своём решении Мутко должен объявить на заседании исполкома РФС, которое состоится 6 декабря.