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Мутко 6 декабря должен объявить о своей отставке с поста президента РФС
Чемпионат.com
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ещё 17
2 часа назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
1
Как стало известно «Чемпионату»,
Виталий Мутко
с большой вероятностью в скором времени покинет пост президента
Российского футбольного союза
.
О своём решении Мутко должен объявить на заседании исполкома РФС, которое состоится 6 декабря.
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