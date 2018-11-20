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Российский бизнесмен продал европейский клуб
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Российский бизнесмен Гринберг продал ФК «Марбелья» 

Чемпионат.com + ещё 7 1 час назад
Фото: instagram.com/marbellafcoficial
Российский предприниматель Александр Гринберг покинул пост президента клуба «Марбелья», выступающего в третьем по счёту испанском дивизионе.
«На самом деле ничего неожиданного не произошло. Всё к этому шло после истории годичной давности (в сентябре 2017 года Гринберг был задержан испанской полицией по обвинению в участии в деятельности организованных преступных групп и отмывании денег, провёл 133 дня в тюрьме и был отпущен под залог в 750 тыс. евро. — Прим. «Чемпионата»). Продолжать работу в сложившихся условиях было очень сложно не только морально, но и финансово. Всё-таки я понёс большие затраты, деньги заблокированы на счетах. Дело продолжается, но в вялотекущем режиме. Адвокаты бьются головой о стенку — никто не рассматривает наших обращений. Всё это в комплексе и привело к такому решению.
Вчера моя история в «Марбелье» официально закончилась. Новым владельцем клуба стала известная спортивная компания Best of you. Компания мадридская, инвестор — из Китая. Сумму сделки разглашать не буду — конфиденциальная информация. Скажу только, что ничего выдающегося там нет.
С игроками, с командой я уже попрощался. Новых инвесторов представил. На ближайшей игре попрощаюсь с болельщиками. Собственно, на Марс я не улетаю — всё равно буду находиться рядом с командой, переживать за неё. Может, и в России мой футбольный опыт ещё пригодится», — заявил Гринберг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
Гринберг возглавил «Марбелью» посреди сезона-2012/13. Под его руководством клуб поднялся из четвёртого дивизиона в третий, а в прошлом чемпионате был близок к выходу во второй, уступив в плей-офф «Сельте-Б».
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