Российский бизнесмен продал европейский клуб

Российский бизнесмен Гринберг продал ФК «Марбелья»

Российский предприниматель Александр Гринберг покинул пост президента клуба «Марбелья», выступающего в третьем по счёту испанском дивизионе.

«На самом деле ничего неожиданного не произошло. Всё к этому шло после истории годичной давности (в сентябре 2017 года Гринберг был задержан испанской полицией по обвинению в участии в деятельности организованных преступных групп и отмывании денег, провёл 133 дня в тюрьме и был отпущен под залог в 750 тыс. евро. — Прим. «Чемпионата»). Продолжать работу в сложившихся условиях было очень сложно не только морально, но и финансово. Всё-таки я понёс большие затраты, деньги заблокированы на счетах. Дело продолжается, но в вялотекущем режиме. Адвокаты бьются головой о стенку — никто не рассматривает наших обращений. Всё это в комплексе и привело к такому решению.

Вчера моя история в «Марбелье» официально закончилась. Новым владельцем клуба стала известная спортивная компания Best of you. Компания мадридская, инвестор — из Китая. Сумму сделки разглашать не буду — конфиденциальная информация. Скажу только, что ничего выдающегося там нет.

С игроками, с командой я уже попрощался. Новых инвесторов представил. На ближайшей игре попрощаюсь с болельщиками. Собственно, на Марс я не улетаю — всё равно буду находиться рядом с командой, переживать за неё. Может, и в России мой футбольный опыт ещё пригодится», — заявил Гринберг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Гринберг возглавил «Марбелью» посреди сезона-2012/13. Под его руководством клуб поднялся из четвёртого дивизиона в третий, а в прошлом чемпионате был близок к выходу во второй, уступив в плей-офф «Сельте-Б».