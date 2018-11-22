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Ибрагимович согласовал контракт с «Миланом» 

Газета.Ru + ещё 10 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Нападающий клуба "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович продолжит свою карьеру в Италии, сообщает "Советский спорт".
По сообщениям издания Sport Mediaset, шведский форвард согласовал контракт с "Миланом".
Договор 37-летнего нападающего с нынешним клубом истекает в конце декабря, так что в данный момент Ибрагимович имел право вести переговоры с любой командой, а в январе перейти в другой клуб на правах свободного агента.
\Согласно информации источника, контракт нападающего с миланским клубом рассчитан на шесть месяцев, а его зарплата составит €2,2 млн  В данный момент нет информации, будет ли прописан в контракте пункт, позволяющий автоматически продлить соглашение еще на год.
Ранее сообщалось, что в чемпионате MLS (высшая американская футбольная лига) Ибрагимович выступал с марта 2018 года.
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