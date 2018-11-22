Ибрагимович согласовал контракт с «Миланом»

Нападающий клуба "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович продолжит свою карьеру в Италии, сообщает "Советский спорт"

По сообщениям издания Sport Mediaset, шведский форвард согласовал контракт с "Миланом".

Договор 37-летнего нападающего с нынешним клубом истекает в конце декабря, так что в данный момент Ибрагимович имел право вести переговоры с любой командой, а в январе перейти в другой клуб на правах свободного агента.

\Согласно информации источника, контракт нападающего с миланским клубом рассчитан на шесть месяцев, а его зарплата составит €2,2 млн В данный момент нет информации, будет ли прописан в контракте пункт, позволяющий автоматически продлить соглашение еще на год.

Ранее сообщалось, что в чемпионате MLS (высшая американская футбольная лига) Ибрагимович выступал с марта 2018 года.