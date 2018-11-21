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Болельщики выбрали лучшего российского футболиста
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Артем Дзюба стал лучшим российским футболистом в матчах Лиги наций 

Lenta.ru + ещё 105 2 часа назад
Фото: предоставлено пресс-службой платежной системы «Мир»
Российские болельщики после игры Сборных России и Швеции выбрали лучшего российского футболиста в матчах Лиги наций. Им стал нападающий национальной сборной Артем Дзюба, который получил специальный приз от официального партнера сборной — платежной системы «Мир».
На протяжении всех матчей Лиги наций платежная система «Мир» предлагала выбирать игроков Сборной России, которые хорошо проявляли себя на поле. В режиме реального времени каждый болельщик мог проголосовать за своего любимого футболиста. Так, победителем первого этапа стал Марио Фернандес, второго — Артем Дзюба.
Решающее голосование проходило во время заключительного матча Сборной России в Лиге наций УЕФА, который состоялся 20 ноября. Артем Дзюба занял первое место по результатам трех этапов: за него было отдано максимальное количество голосов — 739 тысячи.
В качестве памятного приза спортсмен получил кубок со множеством пожеланий от болельщиков, которые платежная система «Мир» собирала на протяжении всех матчей международного футбольного турнира.
«Для меня безумно приятно получить памятный кубок. Важно получать награды не только, когда все находятся в эйфории от побед, а в самых разных ситуациях, в том числе и после поражений. Всем болельщикам искренне хочу сказать огромное спасибо. Вообще приятна любая поддержка, игроки всегда очень это ценят. Для каждого из нас — кто вышел на поле, кто не вышел — это очень приятно. И я хочу сказать, что совсем не хочется утратить это. Мы будем прорываться в следующем году через отборочный турнир, чтобы подарить болельщикам радость на Евро-2020», — отметил Артем Дзюба.
Вручал приз спортсмену самый преданный поклонник российской Сборной — победитель футбольной викторины от платежной системы «Мир». Им стал прораб из Санкт-Петербурга Александр Шутов.
«Я тоже всегда голосовал за Артема Дзюбу, это футболист, который очень хорошо играл на поле и заслужил свою победу. Честно говоря, я даже никак не готовился к вручению ему приза, потому что до последнего момента были какие-то сомнения в том, что я выиграл. Когда мне позвонили организаторы, я даже бросил первый раз трубку, так как не сразу поверил. Спасибо платежной системе «Мир» за такую возможность и за их настойчивость, что мне все-таки перезвонили, и я здесь», — поделился впечатлениями Александр Шутов.
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