Главный тренер сборной Египта по футболу Хавьер Агирре оценил вероятность возможного ухода из "Ливерпуля" полузащитника Мохамеда Салаха, передает "Советский спорт".
По мнению наставника "фараонов", Салах покинет мерсисайдский клуб в том случае, если команда останется без трофеев по окончании сезона.
"Салах покинет "Ливерпуль", если не выиграет в текущем сезоне трофеи с клубом. Юрген Клопп отлично это понимает, поэтому команда прилагает все усилия для завоевания титулов", — цитирует Агирре 101 Great Goals.
После 12-ти сыгранных туров в чемпионате Англии "Ливерпуль" занимает второе место, отставая от лидирующего "Манчестер Сити" на два очка.
Ранее сообщалось, что Салах извинился перед маленькой фанаткой за поздний гол.