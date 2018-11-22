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Салах может уйти из «Ливерпуля» из-за отсутствия трофеев 

Газета.Ru + ещё 8 20 часов назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер сборной Египта по футболу Хавьер Агирре оценил вероятность возможного ухода из "Ливерпуля" полузащитника Мохамеда Салаха, передает "Советский спорт".
По мнению наставника "фараонов", Салах покинет мерсисайдский клуб в том случае, если команда останется без трофеев по окончании сезона.
"Салах покинет "Ливерпуль", если не выиграет в текущем сезоне трофеи с клубом. Юрген Клопп отлично это понимает, поэтому команда прилагает все усилия для завоевания титулов", — цитирует Агирре 101 Great Goals.
После 12-ти сыгранных туров в чемпионате Англии "Ливерпуль" занимает второе место, отставая от лидирующего "Манчестер Сити" на два очка.
Ранее сообщалось, что Салах извинился перед маленькой фанаткой за поздний гол.
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Юрген Клопп , Мохамед Салах , Хавьер Агирре , Советский спорт , Футбол
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