Салах может уйти из «Ливерпуля» из-за отсутствия трофеев

По мнению наставника "фараонов", Салах покинет мерсисайдский клуб в том случае, если команда останется без трофеев по окончании сезона.

"Салах покинет "Ливерпуль", если не выиграет в текущем сезоне трофеи с клубом. Юрген Клопп отлично это понимает, поэтому команда прилагает все усилия для завоевания титулов", — цитирует Агирре 101 Great Goals.

После 12-ти сыгранных туров в чемпионате Англии "Ливерпуль" занимает второе место, отставая от лидирующего "Манчестер Сити" на два очка.

Ранее сообщалось, что Салах извинился перед маленькой фанаткой за поздний гол.