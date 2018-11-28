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Моуринью разбил корзинку с водой в матче ЛЧ 

RT на русском + ещё 54 12 часов назад
Фото: Reuters
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью очень эмоциально отреагировал на победный гол Маруана Феллайни в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против «Янг Бойз» (1:0).
Видео опубликовано в Twitter The Man Utd Way.
Этот мяч гарантировал «МЮ» выход в плей-офф Лиги чемпионов. Моуринью был чрезвычайно рад этому и в порыве эмоций разбил о газон корзинку с водой.
Ранее Андрес Иньеста рассказал, что при Жозе Моуринью футболисты «Барселоны» и «Реала» стали ненавидеть друг друга.
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Андрес Иньеста , Жозе Моуринью , УЕФА , Реал , Манчестер Юнайтед , Футбол
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