Моуринью разбил корзинку с водой в матче ЛЧ

Видео опубликовано в Twitter The Man Utd Way.

Этот мяч гарантировал «МЮ» выход в плей-офф Лиги чемпионов. Моуринью был чрезвычайно рад этому и в порыве эмоций разбил о газон корзинку с водой.