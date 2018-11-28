Моуринью разбил корзинку с водой в матче ЛЧ 

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью очень эмоциально отреагировал на победный гол Маруана Феллайни в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против «Янг Бойз» (1:0).
Mourinho’s reaction to Fellaini’s winner. You and us all Jose, mate. pic.twitter.com/0J8D1c8CJx— The Man Utd Way (@TheManUtdWay) 27 ноября 2018 г.
Видео опубликовано в Twitter The Man Utd Way.
Этот мяч гарантировал «МЮ» выход в плей-офф Лиги чемпионов. Моуринью был чрезвычайно рад этому и в порыве эмоций разбил о газон корзинку с водой.
Ранее Андрес Иньеста рассказал, что при Жозе Моуринью футболисты «Барселоны» и «Реала» стали ненавидеть друг друга.