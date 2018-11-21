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«Барселона» не сможет покупать игроков «Ливерпуля»
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«Ливерпуль» запретил «Барселоне» покупать у себя игроков до 2021 года 

Советский спорт + ещё 3 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Барселона не сможет покупать игроков Ливерпуля в ближайшие два сезона, сообщает AS.
Такой пункт был включен мерсисайдцами в договор о трансфере полузащитника Филиппе Коутиньо, который перебрался в Каталонию в январе этого года. Таким образом, ближайший переход игрока Ливерпуля в Барселону может состояться не раньше 2021 года.
Напомним, Барселона была готова купить Коутиньо еще летом 2017 года, однако тогда Ливерпуль отказался продавать бразильца. Но уже в январе сделка состоялась.
Каталонцы заплатили за переход игрока 160 миллионов евро, подписали с ним контракт до 2023 года и включили в соглашение сумму отступных в размере 400 миллионов евро.
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