РФ не добилась повышения в Лиге наций. Что дальше?

Россия проиграла Швеции в Лиге наций. Зато никуда не вылетела

Завершился групповой этап первого сезона Лиги наций УЕФА, и его концовка стала не самой успешной для сборной России: приучившая нас к победам команда не сумела подняться в классе, заняв второе место в группе в Лиге В. Решающим для подопечных Станислава Черчесова стала встреча со Швецией в Стокгольме, которая завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. «Лента.ру» — о том, как сборная России упустила шанс войти в число сильнейших национальных команд Европы.

Перед игрой в Стокгольме тренерский штаб Черчесова должен был решить такую проблему: как заставить сыграться людей, которые никогда не выходили на поле вместе. Так уж получилось, что накануне решающего матча Лиги наций в сборной прошла настоящая эпидемия травм. Из-за различных повреждений в расположение команды не приехали несколько игроков, без которых было трудно представить состав команды на мундиале.

Проверка вынужденно обновленной команды была устроена в Лейпциге, и там россияне получили три безответных гола от молодой и обозленной из-за последних неудач Германии. В первом тайме отечественные футболисты выглядели откровенно безнадежно, но во втором сумели нащупать свою игру. Это, впрочем, не помогло им забить.

Со Швецией, конечно, все ждали другой игры. В рядах скандинавов нет такого количества креативных и быстрых футболистов, за которыми не успевали защитники в матче с Германией. Шведы вообще похожи по стилю на сборную России: они играют довольно вязко, но при этом пашут на поле все 90 минут матча. К тому же в их составе много крепких футболистов, которые умеют и любят вести силовую борьбу. В связи с этим очень кстати оказалось возвращение в расположение сборной России капитана Артема Дзюбы — самого мощного и цепкого нападающего. Он пропустил игру с Германией, потому что проходил краткосрочный курс лечения, но перед Швецией тренировался в общей группе.

«В матче со сборной Швеции нам нужно сплотиться, выстоять. Будет непросто, особенно первые 15-20 минут, а дальше нужно будет гнуть свою линию. На ничью точно играть нельзя, это будет очень опасно для нас», — прогнозировал самый болтливый игрок команды. Про ничью он заговорил не просто так: сборная России опережала соперника на три очка, поэтому ей было достаточно просто выстоять в Стокгольме.

Те самые первые 15-20 минут сборная России спокойно оборонялась. Шведы на правах хозяев (и формально догоняющих) взяли мяч и худо-бедно доставляли его в штрафную соперника в основном верхом. Там за мяч боролся высокий Маркус Берг — против него защитники, сформировавшие экспериментальное сочетание, играли довольно уверенно.

С обороной все было в порядке, но вот в атаке у подопечных Черчесова не совсем клеилось. Первый осознанный выпад россияне совершили минуте на 15-й, когда Дзюба, вышедший в старте, пробил головой, но попал прямо в голкипера. А на 21-й минуте капитан создал опасный момент, но у своих ворот: Артем ошибся в центре поля, и шведы вывели своего форварда один на один с Андреем Луневым , но чуть раньше арбитр на линии зажег флажок — офсайд.

К середине первого тайма картина игры оформилась окончательно: шведы безраздельно владели мячом, причем начали распоряжаться им гораздо быстрее. А россияне за соперником не успевали. В промежуток с 25-й по 32-ю минуту хозяева создали сразу несколько неплохих моментов, все — после передач верхом.

Команда Черчесова редко контратаковала, но бросалось в глаза, что она играет несколько более технично. Опасные моменты если и происходили, то после неплохих комбинаций. На 32-й, например, партнеры вывели Алексея Ионова на рандеву с вратарем после передачи вразрез, только крайний форвард с острого угла попал прямо в голкипера.

Игра шла до первой ошибки, и ее совершили россияне: при угловом они упустили Виктора Линделефа, и после скидки партера тот пробил точно в угол ворот Лунева. Теперь сборной нужно было идти вперед.

Тут вспомнилось, что отыграть даже один мяч преимущества у шведов — задача сверхсложная. Они со знанием дела оборонялись, а об атаке не помышляли вообще. Игра перевернулась, и теперь уже сборной России, лишенной большинства креативных игроков, пришлось что-то придумывать.

Получалось так себе. Во всяком случае, до середины второго тайма. К тому времени сборная России укротила мяч и заставила его ходить быстрее. Особенно активен был Дзюба, которые передвигался по всему фронту атаки. А на 66-й минуте Черчесов сделал то, чего от него ждали: выпустил Антона Заболотного . Стало понятно, что играть верхом теперь для сборной России — основной план.

И когда команда перешла на забросы вперед, она практически сразу пропустила после классной атаки шведов низом. И снова ошибка в своей штрафной привела к голу: защитники, отвлеченный перепасовкой соперника, оставили Берга в одиночестве перед пустым углом. Тот не забивал в 16 матчах подряд, но в этот раз был точен.

0:2 не приговор, конечно, но в таком матче, когда сборной России не бежалось и не игралось, расчитывать на что-то было трудно. Так в итоге игра и завершилась: спокойно, без проблем для шведов. Теперь скандинавы сыграют в элитном дивизионе Лиги наций, а россияне останутся там, где и были.

Нынешний сезон Лиги наций завершится летом в Португалии. В финал четырех попали, соответственно, победители четырех групп в Лиге А: Нидерланды, Швейцария, Португалия и Англия. В июне они выявят первого обладателя трофея.

А вылетели из элитного дивизиона Германия, Исландия, Польша и Хорватия. Немцы до сих пор испытывают проблемы: они не сумели победить ни в одном матче в группе, в которой играли с голландцами и французами. Хорваты, недавние финалисты мундиаля, победили один раз, а в последнем туре устроили маленький триллер: они спаслись на последних минутах матча с Англией, проигрывая со счетом 0:2. Им это, впрочем, не помогло.

Место одного из элитных неудачников займет и Швеция. Вместе с ней повышения в классе добились Украина, Босния и Герцеговина, а также Дания. Это уже будет совершенно другой уровень: скандинавам теперь предстоит найти ключи к гораздо более замысловатым замкам.

Ну, а сборная России остается в лиге середнячков. Да, до последнего казалось, что на багаже чемпионата мира команда волшебным образом пройдет всех соперников не глядя, но иногда магия в повседневной жизни не работает. Впрочем, страшного в этом мало. Год 2018-й, который начинался скомканно, если не сказать рвано, подарил нам лучшее лето в истории российского футбола. И локальная неудача в конце не испортит общего послевкусия, предельно приятного и мягкого.

Сборная уходит на каникулы. Отдохнем!