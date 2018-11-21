Игроки «ПСЖ» стали участниками розыгрыша

На базу клуба прибыл человек, который заявил, что является представителем Лиги 1, и рассказал игрокам о новых футбольных правилах, которые будут введены в чемпионате Франции.

Он поведал о том, что на голове арбитров теперь будет закреплена маленькая камеры, что за каждое матерное слова на поле будут давать желтые карточки, также, как и за плевки. В "новый свод правил" также вошел запрет на модные прически, потому что поле — это не подиум, и запрет на празднование забитых мячей более десяти секунд.

Футболисты, которые не подозревали, что это розыгрыш, долго возмущались новыми правилами. Только потом, когда вскрылась правда, игроки над этим смеялись.

Ранее форвард "ПСЖ" Неймар высказался о конфликте с одноклубником.