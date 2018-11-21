Ещё
Стало известно о создании третьего еврокубкового турнира
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стало известно о создании третьего еврокубкового турнира 

Газета.Ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Представитель Ассоциации европейских клубов Андреа Аньелли рассказал о том, что в Союзе европейских футбольных ассоциаций планируют создать третий еврокубковый турнир, передает "Советский спорт".
Сообщалось, что такой турнир, который будет проходить под эгидой УЕФА, будет введен не раньше сезона-2023/24.
"Мы работали над разработкой третьего турнира европейского уровня, сейчас мы ждем одобрения этой идеи от Исполнительного комитета в декабре. Если проект будет одобрен, третий турнир появится после 2024 года.
Если еще заглянуть немного вперед, то мы планируем изменить международный календарь. Нам нужно организовать все так, чтобы чемпионаты стран соответствовали международным турнирам. Необходимо изучить вопросы работы трансферных окон, найти баланс между внутренними и международными соревнованиями, оставить в календаре промежутки для отпуска. Как только все это будет решено, мы сможем выбрать формат нового турнира", — приводит слова Аньелли Football Italia.
Ранее СМИ сообщали, что УЕФА намерен ввести видеоповторы в Лиге чемпионов в этом сезоне.
Газета.Ru: последние новости
Болельщики "Спартака" потребовали продать Глушакова Защитник сборной России: без Дзюбы в команде стало меньше подколов Российские клубы подозревают в участии в договорных матчах
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Русская сказка закончилась202
Дзюба — о поражении сборной России2
Фанаты «Спартака» требуют продать Глушакова26
Хабиб отказался драться с 49-летним боксером18
«Это худшее, что может случиться»
Видео
02:08
Россиян обвинили в договорных матчах за рубежом
Футбол Прочее
00:44
Кокорин заболел в СИЗО
Футбол
07:56
Тутберидзе рассказала о желании Загитовой бросить спорт
Фигурное катание
01:36
Русская сказка закончилась
Футбол
00:44
Мамаева отказались выпустить
Футбол
01:06
Мамаев нашел замену Кокорину
Футбол
03:26
Петров и Боширов «Спартака»
Футбол
00:14
Фанаты «Спартака» требуют продать Глушакова
Футбол
00:14
Хабиб отказался драться с 49-летним боксером
MMA
01:24
Вратарь забил мяч ударом от своих ворот
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение