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К московским фанатам «Спартака» пришли с обысками
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К московским фанатам «Спартака» пришли с обысками 

Рамблер + ещё 3 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Московская полиция проводит обыски у болельщиков футбольного клуба «Спартак» в связи с их сентябрьской массовой дракой с фанатами ЦСКА. Об этом сообщает телеграм-канал «Мэш».
Во второй половине сентября около 20 болельщиков «Спартака» подрались с примерно 10-ю фанатами ЦСКА у ресторана «Изба» на улице Верхняя Масловка. Тогда два человека попали в больницу, а девятеро были задержаны.
Сегодня в связи с этой дракой сразу по 30 адресам в Москве проходят обыски. При этом все эти адреса связаны с болельщиками «Спартака» — лидерами и участниками ряда фанатских объединений. «Мэш» отмечает, что задержания «планируются».
7 ноября болельщики ЦСКА подрались с фанатами римской «Ромы». В драке поучаствовали около 20 россиян и примерно 40 итальянцев. Сообщалось, что в ходе драки фанаты использовали друг против друга металлические прутья и газовые баллончики.
Один из троих пострадавших иностранцев после инцидента обратился в правоохранительные органы Москвы с требованием провести проверку.
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