К московским фанатам «Спартака» пришли с обысками

Московская полиция проводит обыски у болельщиков футбольного клуба «Спартак» в связи с их сентябрьской массовой дракой с фанатами ЦСКА. Об этом сообщает телеграм-канал «Мэш».

Во второй половине сентября около 20 болельщиков «Спартака» подрались с примерно 10-ю фанатами ЦСКА у ресторана «Изба» на улице Верхняя Масловка. Тогда два человека попали в больницу, а девятеро были задержаны.

Сегодня в связи с этой дракой сразу по 30 адресам в Москве проходят обыски. При этом все эти адреса связаны с болельщиками «Спартака» — лидерами и участниками ряда фанатских объединений. «Мэш» отмечает, что задержания «планируются».

7 ноября болельщики ЦСКА подрались с фанатами римской «Ромы». В драке поучаствовали около 20 россиян и примерно 40 итальянцев. Сообщалось, что в ходе драки фанаты использовали друг против друга металлические прутья и газовые баллончики.

Один из троих пострадавших иностранцев после инцидента обратился в правоохранительные органы Москвы с требованием провести проверку.