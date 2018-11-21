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Кузьмин отказался поверить в свой уход из клуба
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Бывший футболист сборной России отказался поверить в свой уход из клуба 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Бывший защитник казанского «Рубина» Олег Кузьмин заявил, что у него все еще действует контракт с клубом. Об этом сообщает «Бизнес Online».
Кузьмин, выступающий в любительской лиге Казани, в интервью сайту турнира сообщил, что по документам все еще является футболистом «Рубина». Однако в клубе эту информацию опровергли.
«У Кузьмина нет действующего контракта с клубом. Но клуб имеет задолженность перед игроком в размере трех заработных плат. Олег знает нашу ситуацию, и у нас есть с ним договоренность, что все долги будут погашены. Мы благодарны ему за понимание ситуации. Руководители клуба находятся на связи с Кузьминым», — сообщила пресс-служба «Рубина».
37-летний защитник объявил о завершении карьеры в августе 2018-го. Футболист защищал цвета «Рубина» с 2010 года, проведя в составе команды 203 матча. Кузьмин также привлекался к играм за сборную России. На его счету пять матчей за национальную команду.
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