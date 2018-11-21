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Дзюба обратился к болельщикам
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Дзюба — болельщикам: спасибо, что поддерживаете, тратите своё здоровье и нервы 

Чемпионат.com + ещё 31 2 часа назад
Фото: ТАСС
Нападающий сборной России Артём Дзюба после выездного матча Лиги наций с командой Швеции (0:2) обратился к болельщикам.
«Огромное спасибо вам за то, что в нас поверили, полюбили и всегда нас поддерживали по всей России, по всему миру. Спасибо за то, что поддерживаете, тратите своё здоровье, нервы. Мы вас всегда стараемся радовать. Очень тепло было на чемпионате мира, когда все объединились ради одной цели. Нам безумно приятно смотреть, как вся страна веселится, гуляет.
Простите, если мы не до конца показываем те результаты, которые от нас ожидаете, но мы искренне стараемся и сражаемся. Не всегда получается, но безразличных нет и это главное. Давайте друг друга больше уважать и верить. Берегите себя, всем здоровья и удачи", — приводит слова Дзюбы пресс-служба национальной команды.
Ранее экс-хавбек сборной России заявил, что шведы больше заслуживали победу.
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