Тренер сборной Ирландии подал в отставку

Главный тренер сборной Ирландии Мартин О'Нил, а также его помощник Рой Кин подали в отставку после неудачного выступления команды в Лиге наций.
Об этом сообщила пресс-служба Футбольной ассоциации Ирландии (FAI).
«От лица FAI хотелось бы поблагодарить Мартина, Роя и всю команду за их работу с командой Ирландии за последние пять лет», — сказал президент организации Дональд Конвей.
О'Нил руководил сборной Ирландии с ноября 2013 года. В нынешнем году ирландцы вылетели в дивизион С Лиги наций.
Ранее сообщалось, что бывший тренер «Реала» может возглавить сборную США по футболу.