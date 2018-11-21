Тренер сборной Ирландии подал в отставку

Тренер сборной Ирландии О'Нил подал в отставку

Главный тренер сборной Ирландии Мартин О'Нил, а также его помощник Рой Кин подали в отставку после неудачного выступления команды в Лиге наций.

Об этом сообщила пресс-служба Футбольной ассоциации Ирландии (FAI).

«От лица FAI хотелось бы поблагодарить Мартина, Роя и всю команду за их работу с командой Ирландии за последние пять лет», — сказал президент организации Дональд Конвей.

О'Нил руководил сборной Ирландии с ноября 2013 года. В нынешнем году ирландцы вылетели в дивизион С Лиги наций.