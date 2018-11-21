Ещё
Тренер сборной Ирландии подал в отставку
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тренер сборной Ирландии О'Нил подал в отставку 

RT на русском + ещё 6 3 часа назад
Фото: Reuters
Главный тренер сборной Ирландии Мартин О'Нил, а также его помощник Рой Кин подали в отставку после неудачного выступления команды в Лиге наций.
Об этом сообщила пресс-служба Футбольной ассоциации Ирландии (FAI).
«От лица FAI хотелось бы поблагодарить Мартина, Роя и всю команду за их работу с командой Ирландии за последние пять лет», — сказал президент организации Дональд Конвей.
О'Нил руководил сборной Ирландии с ноября 2013 года. В нынешнем году ирландцы вылетели в дивизион С Лиги наций.
Ранее сообщалось, что бывший тренер «Реала» может возглавить сборную США по футболу.
RT на русском: последние новости
Болельщики сборной России обыграли шведских фанатов в товарищеском матче Фанаты «Спартака» потребовали продать Глушакова Президент «Урала» прокомментировал новость о договорных матчах на Кипре
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кокорин и Мамаев расплатились с избитым водителем31
Звезда «Гарри Поттера» выступает в MMA
Хабиб отказался драться с 49-летним боксером18
«А Федя выйдет?»: Над сборной России пошутили12
Дзюба обратился к болельщикам1
Видео
02:08
Россиян обвинили в договорных матчах за рубежом
Футбол Прочее
00:44
Кокорин заболел в СИЗО
Футбол
02:49
Кокорин и Мамаев расплатились с избитым водителем
Футбол
01:08
Звезда «Гарри Поттера» выступает в MMA
MMA
07:56
Тутберидзе рассказала о желании Загитовой бросить спорт
Фигурное катание
01:36
Русская сказка закончилась
Футбол
00:44
Мамаева отказались выпустить
Футбол
01:06
Мамаев нашел замену Кокорину
Футбол
03:26
Петров и Боширов «Спартака»
Футбол
00:14
Фанаты «Спартака» требуют продать Глушакова
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение