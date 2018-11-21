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Касильяс может перейти в MLS
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Касильяс может перейти в команду MLS 

Газета.Ru + ещё 4 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Голкипер футбольного клуба "Порту" Икер Касильяс может сменить команду уже летом следующего года, сообщает "Советский спорт".
По информации издания Diario, интерес к легендарному испанскому вратарю проявляет клуб "Чикаго Файр" из Major League Soccer (высшая американская футбольная лига).
Отмечается, что одной из причин возможного ухода Касильяса могут стать разногласия с нынешним главой "Порту" Сержиу Консейсау, который также является известным в прошлом игроком. Контракт вратаря с португальской командой истекает уже летом 2019 года.
37-летний Касильяс выступал за "Реал" с 1999 по 2015 год. В составе "королевского клуба" он пять раз становился чемпионом Испании, а также трижды выигрывал Лигу чемпионов.
Затем голкипер перешел в "Порту", в составе которого также отметился чемпионским титулом. В этом сезоне он провел десять матчей в чемпионате Португалии и пропустил шесть мячей.
Ранее сообщалось, что Касильяс уже давно испытывает психологический дискомфорт в связи со своим статусом запасного вратаря в "Порту" и уже успел отметиться заявлением, что был бы не прочь вернуться в мадридский "Реал".
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