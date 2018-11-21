Касильяс может перейти в MLS

Касильяс может перейти в команду MLS

Голкипер футбольного клуба "Порту" Икер Касильяс может сменить команду уже летом следующего года, сообщает "Советский спорт"

По информации издания Diario, интерес к легендарному испанскому вратарю проявляет клуб "Чикаго Файр" из Major League Soccer (высшая американская футбольная лига).

Отмечается, что одной из причин возможного ухода Касильяса могут стать разногласия с нынешним главой "Порту" Сержиу Консейсау, который также является известным в прошлом игроком. Контракт вратаря с португальской командой истекает уже летом 2019 года.

37-летний Касильяс выступал за "Реал" с 1999 по 2015 год. В составе "королевского клуба" он пять раз становился чемпионом Испании, а также трижды выигрывал Лигу чемпионов.

Затем голкипер перешел в "Порту", в составе которого также отметился чемпионским титулом. В этом сезоне он провел десять матчей в чемпионате Португалии и пропустил шесть мячей.

Ранее сообщалось, что Касильяс уже давно испытывает психологический дискомфорт в связи со своим статусом запасного вратаря в "Порту" и уже успел отметиться заявлением, что был бы не прочь вернуться в мадридский "Реал".