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СМИ: Роналду и Месси не войдут в тройку претендентов на «Золотой мяч» 

Газета.Ru + ещё 19 2 часа назад
Фото: i.onthe.io
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду и форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси не получает футбольную награду "Золотой мяч" в 2018 году, передает "Советский спорт".
По информации Daily Mirror, футболисты даже не попадут в тройку главных претендентов на награду.
Источник считает, что лидером станет хавбек мадридского "Реала" Лука Модрич. С хорватским игроком в тройку кандидатов войдет защитник "сливочных" Рафаэль Варан и Кильян Мбаппе из французского "Пари Сен-Жермена".
Напомним, что последним футболистом, ставшим обладателем "Золотого мяч" до Месси и Роналду, стал полузащитник "королевского клуба" Кака в 2007 году.
Ранее нападающий английского "Ливерпуля" Мохамед Салах был назван болельщиками лучшим игроком октября.
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Мохамед Салах , Лука Модрич , Рафаэль Варан , Лионель Месси , футболист Кака , Криштиану Роналду , Реал , Советский спорт , Футбол
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