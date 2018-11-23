Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду и форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси не получает футбольную награду "Золотой мяч" в 2018 году, передает "Советский спорт".
По информации Daily Mirror, футболисты даже не попадут в тройку главных претендентов на награду.
Источник считает, что лидером станет хавбек мадридского "Реала" Лука Модрич. С хорватским игроком в тройку кандидатов войдет защитник "сливочных" Рафаэль Варан и Кильян Мбаппе из французского "Пари Сен-Жермена".
Напомним, что последним футболистом, ставшим обладателем "Золотого мяч" до Месси и Роналду, стал полузащитник "королевского клуба" Кака в 2007 году.
Ранее нападающий английского "Ливерпуля" Мохамед Салах был назван болельщиками лучшим игроком октября.