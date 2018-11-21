Кокорин и Мамаев расплатились с избитым водителем 

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин перечислили деньги избитому ими водителю Виталию Соловчуку, сообщает ТАСС со ссылкой на близкий к следствию источник.
По его словам, Мамаев и Кокорин перевели деньги на счет водителя в качестве компенсации нанесенного ему морального и материального вреда.
По мнению собеседника агентства, перевод может быть представлен в суде как смягчающие обстоятельства.
Адвокаты потерпевших и адвокаты футболистов не подтвердили, но и не опровергли факт перечисления денег, сославшись на подписку о неразглашении тайны следствия.