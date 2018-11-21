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Кокорин и Мамаев расплатились с избитым водителем
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Кокорин и Мамаев расплатились с избитым водителем 

Рамблер + ещё 7 1 час назад
Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин перечислили деньги избитому ими водителю Виталию Соловчуку, сообщает ТАСС со ссылкой на близкий к следствию источник.
По его словам, Мамаев и Кокорин перевели деньги на счет водителя в качестве компенсации нанесенного ему морального и материального вреда.
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По мнению собеседника агентства, перевод может быть представлен в суде как смягчающие обстоятельства.
Адвокаты потерпевших и адвокаты футболистов не подтвердили, но и не опровергли факт перечисления денег, сославшись на подписку о неразглашении тайны следствия.
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