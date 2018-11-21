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Защитник «Спартака» Джикия расстроился из-за отставки Карреры 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Защитник московского "Спартака" Георгий Джикия прокомментировал отставку главного тренера команды Массимо Карреры, передает "Футбол".
Игрок красно-белых поделился переживаниями из-за увольнения наставника.
"Я не знаю, что произошло, не понимаю этого. Как сказал Массимо, у каждого свое время в "Спартаке". Неважно — тренер ли ты, игрок, массажист, администратор. Но я не согласен с тем, что его путь должен был закончиться именно таким образом. Не так все должно было завершиться для него в "Спартаке", нет, не так…", — отметил футболист.
Также он подчеркнул, что не знает, по какой причине итальянский специалист был отправлен в отставку.
"А касательно того, почему так получилось. Понятное дело, что я футболист и мое дело на поле показывать, кто я. А там уже руководству виднее, поэтому в эти дела мы не лезли и не имеем права туда лезть. Каждый должен своим делом заниматься", — заключил Джикия.
Напомним, что Каррера покинул пост 22 октября. Новым главным тренером "Спартака" стал бывший наставник тульского "Арсенала" Олег Кононов.
Ранее стали известны детали тренировки красно-белых под руководством Кононова.
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Массимо Каррера , Георгий Джикия , Олег Кононов , Спартак , Футбол
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