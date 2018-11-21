Защитник «Спартака» Джикия расстроился из-за отставки Карреры

Игрок красно-белых поделился переживаниями из-за увольнения наставника.

"Я не знаю, что произошло, не понимаю этого. Как сказал Массимо, у каждого свое время в "Спартаке". Неважно — тренер ли ты, игрок, массажист, администратор. Но я не согласен с тем, что его путь должен был закончиться именно таким образом. Не так все должно было завершиться для него в "Спартаке", нет, не так…", — отметил футболист.

Также он подчеркнул, что не знает, по какой причине итальянский специалист был отправлен в отставку.

"А касательно того, почему так получилось. Понятное дело, что я футболист и мое дело на поле показывать, кто я. А там уже руководству виднее, поэтому в эти дела мы не лезли и не имеем права туда лезть. Каждый должен своим делом заниматься", — заключил Джикия.

Напомним, что Каррера покинул пост 22 октября. Новым главным тренером "Спартака" стал бывший наставник тульского "Арсенала" Олег Кононов

Ранее стали известны детали тренировки красно-белых под руководством Кононова.