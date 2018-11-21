РФС ужесточит наказания за использование пиротехники

Глава комитета Российского футбольного союза (РФС) по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин заявил, что клубы могут начать наказывать за использование болельщиками пиротехники во время матчей. Соответствующее предложение на рассмотрение внёс комитет по борьбе с нарушениями закона фанатами.

Санкционной мерой, в частности, может стать закрытие секторов стадиона или проведение футбольных встреч при пустых трибунах.

«Мы хотим персонифицировать наказания. Каждый должен понимать, что наказание будет жестким», — цитирует РИА Новости Маркина.

Также, по его словам, озвучено предложение «отзывать свидетельства о признании профессионализма сотрудников клубов (по работе с болельщиками; по обеспечению безопасности) в рамках проведения лицензирования команд». Данную меру будут применять, если полиция сообщит, что соответствующие работники никак не пресекают хулиганство во время игр.

На сегодняшний день регламент КДК РФС предусматривает за использование пиротехники штраф в размере 125 тысяч рублей. За бросание фаеров на поле — до 200 тысяч рублей. Если же он попадёт в игрока, официальное лицо клуба/матча или другого болельщика — до 600 тысяч рублей.