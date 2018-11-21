Дзюба подвёл итоги года для сборной России по футболу

Нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба подвёл итоги для национальной команды.

«Очень обидно, что не получили повышения в классе в Лиге наций. Значит, чего-то нам не хватило. Нужно провести работу над ошибками и с новыми силами выступить уже в следующем году. Если говорить о впечатлениях от 2018 года в целом, то они всё равно позитивные», — сказал форвард пресс-службе российской сборной.

Он отметил, что команде необходимо уже думать об отборочном цикле Евро-2020, а также вспомнил о прошедшем домашнем чемпионате мира.

«Все признали, что это был лучший мундиаль в истории. Особенно приятно, что сборной России удалось выступить на турнире достойно, показав хорошую игру. Нас поддерживала вся страна, мы объединились с болельщиками. Это дорогого стоит. Хотя мы и завершили год не на самой высокой ноте, в целом он был успешным. Нам есть куда расти», — добавил Дзюба.

Ранее Дзюба поблагодарил болельщиков после матча со Швецией.