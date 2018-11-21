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Дзюба подвёл итоги года для сборной России по футболу 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба подвёл итоги для национальной команды.
«Очень обидно, что не получили повышения в классе в Лиге наций. Значит, чего-то нам не хватило. Нужно провести работу над ошибками и с новыми силами выступить уже в следующем году. Если говорить о впечатлениях от 2018 года в целом, то они всё равно позитивные», — сказал форвард пресс-службе российской сборной.
Он отметил, что команде необходимо уже думать об отборочном цикле Евро-2020, а также вспомнил о прошедшем домашнем чемпионате мира.
«Все признали, что это был лучший мундиаль в истории. Особенно приятно, что сборной России удалось выступить на турнире достойно, показав хорошую игру. Нас поддерживала вся страна, мы объединились с болельщиками. Это дорогого стоит. Хотя мы и завершили год не на самой высокой ноте, в целом он был успешным. Нам есть куда расти», — добавил Дзюба.
Ранее Дзюба поблагодарил болельщиков после матча со Швецией.
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Артем Дзюба , Футбол
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