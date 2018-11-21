СМИ: Экс-футболист «Зенита» Витсель попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед»

Английский « Манчестер Юнайтед » интересуется полузащитником дортмундской «Боруссии» и сборной Бельгии по футболу Акселем Витселем, который ранее выступал за петербургский «Зенит»

Об этом сообщает HLN.

По информации издания, главный тренер МЮ Жозе Моуринью посетил матч Лиги наций между Бельгией и Исландией (2:0), так как решил лично оценить игру хавбека. Отмечается, что манкунианцы попытаются приобрести бельгийца зимой.

Напомним, что Витсель с 2012 по 2017 года защищал цвета петербургского «Зенита», в составе которого он стал чемпионом России и обладателем национального кубка.

Ранее сообщалось, что полузащитник МЮ Погба согласился перейти в «Ювентус».