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СМИ: Экс-футболист «Зенита» Витсель попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед» 

RT на русском + ещё 3 1 час назад
Фото: Reuters
Английский «Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником дортмундской «Боруссии» и сборной Бельгии по футболу Акселем Витселем, который ранее выступал за петербургский «Зенит».
Об этом сообщает HLN.
По информации издания, главный тренер МЮ Жозе Моуринью посетил матч Лиги наций между Бельгией и Исландией (2:0), так как решил лично оценить игру хавбека. Отмечается, что манкунианцы попытаются приобрести бельгийца зимой.
Напомним, что Витсель с 2012 по 2017 года защищал цвета петербургского «Зенита», в составе которого он стал чемпионом России и обладателем национального кубка.
Ранее сообщалось, что полузащитник МЮ Погба согласился перейти в «Ювентус».
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Зенит , Манчестер Юнайтед , Футбол
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