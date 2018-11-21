РФС поддержал кандидатуру Инфантино на пост главы ФИФА 

Российский футбольный союз (РФС) поддержал кандидатуру действующего президента Международной федерации футбола (ФИФА) швейцарца Джанни Инфантино на выборах нового главы организации. Об этом сообщает пресс-служба РФС.
Данное решение было принято в ходе заседания исполкома РФС, которое состоялось в среду.
Ранее Инфантино объявил об участии в новой выборной кампании за пост главы ФИФА. Выборы пройдут 5 июня 2019 года на конгрессе организации в Париже. Крайним сроком выдвижения кандидатур является 5 февраля, 5 мая — заключительный день уведомления ассоциаций, входящих в ФИФА, об именах допущенных кандидатов.
Инфантино был избран на пост президента ФИФА в феврале 2016 года после коррупционного скандала, в результате которого пост главы организации покинул Йозеф Блаттер. Под руководством Инфантино был реализован пакет реформ, направленных на финансовое и репутационное оздоровление ФИФА.