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РФС поддержал кандидатуру Инфантино на пост главы ФИФА 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Российский футбольный союз (РФС) поддержал кандидатуру действующего президента Международной федерации футбола (ФИФА) швейцарца Джанни Инфантино на выборах нового главы организации. Об этом сообщает пресс-служба РФС.
Данное решение было принято в ходе заседания исполкома РФС, которое состоялось в среду.
Ранее Инфантино объявил об участии в новой выборной кампании за пост главы ФИФА. Выборы пройдут 5 июня 2019 года на конгрессе организации в Париже. Крайним сроком выдвижения кандидатур является 5 февраля, 5 мая — заключительный день уведомления ассоциаций, входящих в ФИФА, об именах допущенных кандидатов.
Инфантино был избран на пост президента ФИФА в феврале 2016 года после коррупционного скандала, в результате которого пост главы организации покинул Йозеф Блаттер. Под руководством Инфантино был реализован пакет реформ, направленных на финансовое и репутационное оздоровление ФИФА.
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Йозеф Блаттер , Джанни Инфантино , РФС , Футбол
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