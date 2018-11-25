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Федун приехал на матч «Спартак» — «Крылья Советов» 

Спорт-Экспресс + ещё 50 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Владелец "Спартака" Леонид Федун приехал на матч 15-го тура чемпионата России, в котором красно-белые дома принимают "Крылья Советов". Эта игра станет первой для команды под руководством нового главного тренера — Олега Кононова.
Федун не был на играх команды с 21 октября, когда "Спартак" на своем поле уступил тульскому "Арсеналу" в 11-м туре РПЛ (2:3). На следующий день был уволен Массимо Каррера, а обязанности главного тренера красно-белых до паузы на игры сборных в шести встречах чемпионата, Кубка России и Лиги Европы исполнял Рауль Рианчо. (Андрей Михайлов)
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Олег Кононов , Леонид Федун , Андрей Михайлов , Спартак , Футбол
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