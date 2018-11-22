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Венгер не считает чемпионат мира в России «настоящим» 

Газета.Ru + ещё 5 2 часа назад
Бывший главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер поделился ожиданиями в преддверии чемпионата мира 2022 года, передает "Советский спорт".
Французский специалист выразил надежду, что мировое первенство, которое пройдет в Катаре, будет отличаться от чемпионата мира 2018 года. По мнению Венгера, мундиаль в России не отвечал высоким требованиям игры.
"Надеюсь, в 2022 году пройдет настоящий чемпионат мира. ЧМ-2018 был хорош, но он больше напоминал чемпионат Европы с приглашенной на него сборной Бразилии. Посмотрев ЧМ-2018, можно подумать, что европейский футбол на голову выше футбола на других континентах. Надеюсь, что в 2022 году другие команды помимо европейских покажут более высокий уровень игры", — приводит слова Венгера The Mirror.
Ранее сообщалось, что Венгер до сих пор считает Андрея Аршавина одним из самых талантливых игроков.
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Андрей Аршавин , Арсен Венгер , Советский спорт , Футбол , Видео
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