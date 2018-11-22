Венгер не считает чемпионат мира в России «настоящим»

Французский специалист выразил надежду, что мировое первенство, которое пройдет в Катаре, будет отличаться от чемпионата мира 2018 года. По мнению Венгера, мундиаль в России не отвечал высоким требованиям игры.

"Надеюсь, в 2022 году пройдет настоящий чемпионат мира. ЧМ-2018 был хорош, но он больше напоминал чемпионат Европы с приглашенной на него сборной Бразилии. Посмотрев ЧМ-2018, можно подумать, что европейский футбол на голову выше футбола на других континентах. Надеюсь, что в 2022 году другие команды помимо европейских покажут более высокий уровень игры", — приводит слова Венгера The Mirror.