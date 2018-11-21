Адвокат Александра Кокорина Татьяна Стукалова опровергла информацию о выплате компенсации избитому водителю Виталию Соловчуку.
«Я такой информации не знаю, она не соответствует действительности», — сказала она агентству «Москва».
Ранее ТАСС со ссылкой на близкий к следствию источник сообщил, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев выплатили компенсацию морального и материального вреда избитому им водителю, перечислив деньги на специально открытый для этого счет. Сообщалось, что выплата может послужить смягчающим обстоятельством в суде.
Напомним, Александр Кокорин, Павел Мамаев, Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий арестованы до 8 декабря по делу о двух драках, в которых пострадали три человека: водитель Виталий Соловчук, чиновник Минтранса Денис Пак и глава НИИ «НАМИ» Сергей Гайсин.