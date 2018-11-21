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Адвокат Кокорина опровергла выплату денег избитому водителю 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Адвокат Александра Кокорина Татьяна Стукалова опровергла информацию о выплате компенсации избитому водителю Виталию Соловчуку.
«Я такой информации не знаю, она не соответствует действительности», — сказала она агентству «Москва».
Ранее ТАСС со ссылкой на близкий к следствию источник сообщил, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев выплатили компенсацию морального и материального вреда избитому им водителю, перечислив деньги на специально открытый для этого счет. Сообщалось, что выплата может послужить смягчающим обстоятельством в суде.
Напомним, Александр Кокорин, Павел Мамаев, Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий арестованы до 8 декабря по делу о двух драках, в которых пострадали три человека: водитель Виталий Соловчук, чиновник Минтранса Денис Пак и глава НИИ «НАМИ» Сергей Гайсин.
Павел Мамаев , Сергей Гайсин , Кирилл Кокорин , Татьяна Стукалова , Денис Пак , Александр Протасовицкий , Виталий Соловчук , Александр Кокорин , Минтранс РФ , АГН "Москва" , ИТАР-ТАСС , Футбол
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