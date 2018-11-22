Футболист Бендтнер проведет в тюрьме 50 суток

Суд отклонил апелляцию датского футболиста норвежского "Русенборга" Никласа Бендтнера на приговор к 50 суткам тюремного заключения за избиение таксиста. Об этом сообщает AP.

Инцидент произошел в ночь на 9 сентября в Копенгагене. Футболист остался недоволен поездкой и отказался заплатить таксисту. Водитель начал оскорблять Бендтнера, после чего спортсмен ударил водителя по лицу, сломав ему челюсть. Суд первой инстанции вынес датчанину приговор в виде 50 суток лишения свободы и штрафа в размере $230.

30-летний Бендтнер сыграл в 22 матчах за "Русенборг" в нынешнем сезоне и забил пять мячей. Ранее он выступал за английские клубы "Арсенал", "Бирмингем", "Сандерленд", немецкий "Вольфсбург" и итальянский "Ювентус". За норвежскую команду Бендтнер выступает с 2017 года.

В составе датской сборной игрок провел 81 матч, отметившись 30 голами.