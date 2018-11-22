Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Футболист Бендтнер проведет в тюрьме 50 суток 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Фото: EPA
Суд отклонил апелляцию датского футболиста норвежского "Русенборга" Никласа Бендтнера на приговор к 50 суткам тюремного заключения за избиение таксиста. Об этом сообщает AP.
Инцидент произошел в ночь на 9 сентября в Копенгагене. Футболист остался недоволен поездкой и отказался заплатить таксисту. Водитель начал оскорблять Бендтнера, после чего спортсмен ударил водителя по лицу, сломав ему челюсть. Суд первой инстанции вынес датчанину приговор в виде 50 суток лишения свободы и штрафа в размере $230.
30-летний Бендтнер сыграл в 22 матчах за "Русенборг" в нынешнем сезоне и забил пять мячей. Ранее он выступал за английские клубы "Арсенал", "Бирмингем", "Сандерленд", немецкий "Вольфсбург" и итальянский "Ювентус". За норвежскую команду Бендтнер выступает с 2017 года.
В составе датской сборной игрок провел 81 матч, отметившись 30 голами.
ТАСС: последние новости
Тренера ФК "Енисей" могут лишить водительских прав за отказ пройти медосвидетельствование Португалия примет финальную стадию футбольной Лиги наций Болельщики сборных России и Швеции по футболу провели товарищеский матч
Футбол
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликовано последнее интервью Шумахера10
Валуев признался в опухоли мозга121
Звезда «Гарри Поттера» выступает в MMA
Кокорин и Мамаев расплатились с избитым водителем88
Украина бьется в истерике после победы России66
Видео
02:08
Россиян обвинили в договорных матчах за рубежом
Футбол Прочее
00:44
Кокорин заболел в СИЗО
Футбол
02:56
Опубликовано последнее интервью Шумахера
Автоспорт
02:49
Кокорин и Мамаев расплатились с избитым водителем
Футбол
01:03
Кокорин и Мамаев откупились от водителя?
Футбол
01:06
Избитый Кокориным и Мамаевым чиновник поправился
Футбол
01:08
Звезда «Гарри Поттера» выступает в MMA
MMA
07:56
Тутберидзе рассказала о желании Загитовой бросить спорт
Фигурное катание
01:36
Русская сказка закончилась
Футбол
00:44
Мамаева отказались выпустить
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение