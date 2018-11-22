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СМИ: «Барселона» ведет переговоры о возвращении Неймара 

Газета.Ru + ещё 2 45 минут назад
Фото: Reuters
Руководство "Барселоны" приняло решение о попытке вернуть в клуб из "Пари Сен-Жермен" нападающего Неймара, сообщает "Советский спорт".
По информации Goal, боссы сине-гранатовых связались с представителями бразильца, сообщив о готовности сделать предложение по трансферу Неймара в том случае, если он будет инициатором сделки.
26-летний Неймар перешел из "Барселоны" в "ПСЖ" летом 2017 года за €222 млн Отмечается, что в его контракте с парижанами есть пункт, согласно которому он сможет свободно покинуть клуб, если кто-либо предложит за него идентичную сумму.
Ранее сообщалось, что "ПСЖ" могут отстранить от участия в Лиге чемпионов.
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