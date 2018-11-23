«Спартак» ищет левого защитника и нападающего

Московский "Спартак" во время зимнего трансферного окна планирует укрепить несколько позиций. В первую очередь москвичи заинтересованы в приглашении левого защитника.

Кроме того, "Спартак" собирается усилить линию атаки, тем более, что Луиз Адриано может покинуть команду. Скорее всего, на эту позицию будет приобретен легионер.