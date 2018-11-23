Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Спартак» ищет левого защитника и нападающего 

Вести.Ru + ещё 17
Московский "Спартак" во время зимнего трансферного окна планирует укрепить несколько позиций. В первую очередь москвичи заинтересованы в приглашении левого защитника.
Игра Дмитрия Комбарова вызывает нарекания, и красно-белые собираются пригласить на его место другого футболиста. При этом москвичи ищут именно российского игрока. Как сообщает "Спорт-Экспресс", "Спартак" рассматривает трех футболистов — 21-летнего Дмитрия Скопинцева ("Ростов"), 24-летнего Михаила Меркулова ("Урал") и 26-летнего Евгения Чернова ("Зенит"). Двое первых связаны контрактами со своими клубами, Чернов же в декабре станет свободным агентом.
Кроме того, "Спартак" собирается усилить линию атаки, тем более, что Луиз Адриано может покинуть команду. Скорее всего, на эту позицию будет приобретен легионер.
Вести.Ru: последние новости
Мохамед Салах может покинуть "Ливерпуль" в конце нынешнего сезона Кокорин и Мамаев отправили деньги избитому водителю Ибрагимович договорился с "Миланом" о полугодовом контракте
Евгений Чернов , Дмитрий Комбаров , Дмитрий Скопинцев , Михаил Меркулов , Спартак , Зенит , Футбол , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дело Мамаева и Кокорина обрело новый поворот284
В семье Хабиба случилось горе43
Валуев признался в опухоли мозга203
Умер двукратный олимпийский чемпион23
Шведский биатлонист рассказал об угрозах из России27
Видео
02:08
Россиян обвинили в договорных матчах за рубежом
Футбол Прочее
00:44
Кокорин заболел в СИЗО
Футбол
02:56
Опубликовано последнее интервью Шумахера
Автоспорт
01:17
Чемпионка ОИ госпитализирована с ножевыми ранениями
Волейбол
01:32
Он не вернется: Мутко попрощается с футболом
Футбол Статьи
03:05
Умер двукратный олимпийский чемпион
Летние виды спорта
02:49
Кокорин и Мамаев расплатились с избитым водителем
Футбол
01:03
Кокорин и Мамаев откупились от водителя?
Футбол
01:06
Избитый Кокориным и Мамаевым чиновник поправился
Футбол
01:08
Звезда «Гарри Поттера» выступает в MMA
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение