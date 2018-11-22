«Спартак» планирует продать одного из легионеров в зимнее трансферное окно

По информации издания, красно-белые не рассчитывают на бразильского футболиста, приобретенного в 2017 году.

В нынешнем сезоне Адриано принял участие в 11 матчах "Спартака" в чемпионате России. В активе форварда один гол и сделал одна передача.

Отмечается, что контракт футболиста с московским клубом рассчитан до 2020 года.

Ранее сообщалось, что переход полузащитника Софьяна Ханни из "Андерлехта" в "Спартак" попал под расследование в рамках масштабного дела о махинациях в бельгийском футболе.