Московский "Спартак" планирует продать нападающего Луиса Адриано в зимнее трансферное окно, сообщает "Чемпионат.com".
По информации издания, красно-белые не рассчитывают на бразильского футболиста, приобретенного в 2017 году.
В нынешнем сезоне Адриано принял участие в 11 матчах "Спартака" в чемпионате России. В активе форварда один гол и сделал одна передача.
Отмечается, что контракт футболиста с московским клубом рассчитан до 2020 года.
Ранее сообщалось, что переход полузащитника Софьяна Ханни из "Андерлехта" в "Спартак" попал под расследование в рамках масштабного дела о махинациях в бельгийском футболе.