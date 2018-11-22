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«Спартак» планирует продать одного из легионеров в зимнее трансферное окно 

Газета.Ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Московский "Спартак" планирует продать нападающего Луиса Адриано в зимнее трансферное окно, сообщает "Чемпионат.com".
По информации издания, красно-белые не рассчитывают на бразильского футболиста, приобретенного в 2017 году.
В нынешнем сезоне Адриано принял участие в 11 матчах "Спартака" в чемпионате России. В активе форварда один гол и сделал одна передача.
Отмечается, что контракт футболиста с московским клубом рассчитан до 2020 года.
Ранее сообщалось, что переход полузащитника Софьяна Ханни из "Андерлехта" в "Спартак" попал под расследование в рамках масштабного дела о махинациях в бельгийском футболе.
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Луис Адриано , Спартак , Чемпионат.com , Футбол
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