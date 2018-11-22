Селихов вернулся в общую группу футболистов «Спартака»

Как сообщает пресс-служба клуба, 24-летний голкипер полностью восстановился от последствий травмы ахилла, полученной конец сезона-2017/18 и впервые работал в общей группе без каких-либо ограничений.

Следующий матч «Спартак» проведёт 25 ноября с самарскими «Крыльями Советов» в рамках 15-го тура Российской премьер-лиги.

Ранее «Фратрия» заявила, что в структуре и руководстве «Спартака» произойдут изменения.