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Селихов вернулся в общую группу футболистов «Спартака» 

RT на русском + ещё 3 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов впервые после травмы провёл тренировку в общей группе команды.
Как сообщает пресс-служба клуба, 24-летний голкипер полностью восстановился от последствий травмы ахилла, полученной конец сезона-2017/18 и впервые работал в общей группе без каких-либо ограничений.
Следующий матч «Спартак» проведёт 25 ноября с самарскими «Крыльями Советов» в рамках 15-го тура Российской премьер-лиги.
Ранее «Фратрия» заявила, что в структуре и руководстве «Спартака» произойдут изменения.
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Александр Селихов , Спартак , Футбол
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