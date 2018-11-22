Ибрагимович открыл собственную планету

Шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович рассказал о своем величии, передает "Советский спорт"

По его словам, он пришел с собственной планеты под названием Златан.

"Я прибыл со своей собственной планеты с тем, чего никто не видел.

Я парень с того района, который считают гетто. На меня смотрели иначе, давали понять, что мне не рады, что я не такой, как все. Но я пришел с чем-то иным, и теперь они за этим следуют. Я пришел со своей собственной планеты — планеты Златан", — приводит слова Ибрагимовича "Би-би-си"

Ранее сообщалось, что Ибрагимович согласовал контракт с "Миланом".