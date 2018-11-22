Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ибрагимович открыл собственную планету 

Газета.Ru + ещё 6 47 минут назад
Фото: Газета.Ru
Шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович рассказал о своем величии, передает "Советский спорт".
По его словам, он пришел с собственной планеты под названием Златан.
"Я прибыл со своей собственной планеты с тем, чего никто не видел.
Я парень с того района, который считают гетто. На меня смотрели иначе, давали понять, что мне не рады, что я не такой, как все. Но я пришел с чем-то иным, и теперь они за этим следуют. Я пришел со своей собственной планеты — планеты Златан", — приводит слова Ибрагимовича "Би-би-си".
Ранее сообщалось, что Ибрагимович согласовал контракт с "Миланом".
Газета.Ru: последние новости
Марадона жестко раскритиковал тренера сборной Аргентины "Арсенал" поместил фотографию Аршавина на "стену почета" Ибрагимович согласовал контракт с "Миланом"
BBC News , Советский спорт , Футбол , В мире , Европа , Наука , Наука и техника , Технологии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дело Мамаева и Кокорина обрело новый поворот184
В семье Хабиба случилось горе30
Умер двукратный олимпийский чемпион19
Валуев признался в опухоли мозга201
На опального капитана «Спартака» нашелся претендент
Видео
02:08
Россиян обвинили в договорных матчах за рубежом
Футбол Прочее
00:44
Кокорин заболел в СИЗО
Футбол
02:56
Опубликовано последнее интервью Шумахера
Автоспорт
01:17
Чемпионка ОИ госпитализирована с ножевыми ранениями
Волейбол
01:32
Он не вернется: Мутко попрощается с футболом
Футбол Статьи
03:05
Умер двукратный олимпийский чемпион
Летние виды спорта
02:49
Кокорин и Мамаев расплатились с избитым водителем
Футбол
01:03
Кокорин и Мамаев откупились от водителя?
Футбол
01:06
Избитый Кокориным и Мамаевым чиновник поправился
Футбол
01:08
Звезда «Гарри Поттера» выступает в MMA
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение