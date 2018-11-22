Полузащитник Роман Зобнин и голкипер Александр Максименко подписали новые соглашения с московским футбольным клубом «Спартак»
Как утверждает «Спорт-экспресс», новые контракты между игроками и клубом были подписаны ещё в начале осени.
Отмечается, что согласно новому контракту, сумма отступных за трансфер Зобнина составляет порядка €30 млн 24-летний хавбек играет за «Спартак» с 2016 года. 20-летний голкипер начал выступать за основу красно-белых в 2018 году.
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