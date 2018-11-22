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СМИ: Зобнин и Максименко продлили контракты со «Спартаком» 

RT на русском + ещё 2 3 часа назад
Фото: Dmitry Golubovich globallookpress.com
Полузащитник Роман Зобнин и голкипер Александр Максименко подписали новые соглашения с московским футбольным клубом «Спартак»
Как утверждает «Спорт-экспресс», новые контракты между игроками и клубом были подписаны ещё в начале осени.
Отмечается, что согласно новому контракту, сумма отступных за трансфер Зобнина составляет порядка €30 млн  24-летний хавбек играет за «Спартак» с 2016 года. 20-летний голкипер начал выступать за основу красно-белых в 2018 году.
Ранее Сергей Радионов прокомментировал информацию СМИ о возможной продаже ряда футболистов «Спартака»
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Александр Максименко , Роман Зобнин , Спартак , Футбол
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