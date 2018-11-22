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СМИ: Кокорина и Мамаева спровоцировали на драку 

Рамблер 3 часа назад
Водитель Виталий Соловчук, пострадавший в драке с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, сам спровоцировал конфликт с футболистами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
По словам собеседника агентства, на записи с видеорегистратора автомобиля Соловчука видно, видно и слышно, как он первым оскорбляет Мамаева и наносит ему удар. При этом собеседник отметил, что во время дачи показаний водитель заявил, что спортсмены сами спровоцировали драку.
Кокорин заболел в СИЗО
Ранее сообщалось, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев перевели деньги Соловчуку в счет возмещения морального и материального ущерба. Эту информацию подтвердил ТАСС адвокат Мамаева Игорь Бушманов.
Футбол , Видео
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