СМИ: Кокорина и Мамаева спровоцировали на драку

Водитель Виталий Соловчук, пострадавший в драке с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, сам спровоцировал конфликт с футболистами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, на записи с видеорегистратора автомобиля Соловчука видно, видно и слышно, как он первым оскорбляет Мамаева и наносит ему удар. При этом собеседник отметил, что во время дачи показаний водитель заявил, что спортсмены сами спровоцировали драку.

Ранее сообщалось, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев перевели деньги Соловчуку в счет возмещения морального и материального ущерба. Эту информацию подтвердил ТАСС адвокат Мамаева Игорь Бушманов.