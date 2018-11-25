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«Атлетико» и «Барселона» сыграли вничью в матче чемпионата Испании по футболу 

ТАСС + ещё 22 3 часа назад
Фото: EPA
"Атлетико" сыграл вничью с "Барселоной" со счетом 1:1 в домашнем матче 13-го тура чемпионата Испании по футболу.
В составе хозяев забитым мячом отметился Диего Коста (77-я минута), у гостей отличился Усман Дембеле (90). "Атлетико" продлил свою беспроигрышную серию в чемпионате страны до 10 матчей (пять побед, пять ничьих). "Барселона" не может выиграть в первенстве Испании второй матч кряду.
Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс провел за команду 500-й матч. Он стал седьмым игроком в истории клуба, достигшим этой цифры.
В турнирной таблице с 25 очками лидирует "Барселона", "Атлетико", набрав 24 очка, идет вторым.
В следующем туре "Атлетико" в гостях сыграет с "Жироной", "Барселона" примет "Вильярреал". Обе встречи пройдут 2 декабря.
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Усман Дембеле , Футбол , Прочее
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