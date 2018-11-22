В «Барселоне» недовольны Дембеле: названы причины

Французский нападающий "Барселоны" Усман Дембеле поражает руководство клуба своим непрофессионализмом, сообщает Goal.

По данным источника, футболист очень много времени тратит на видеоигры, причем часто делает это до поздней ночи или вообще до утра. Кроме того, француз употребляет в пищу нездоровую пищу, в том числе фастфуд. При этом, Дембеле часто опаздывает на тренировки и по-прежнему не выучил в должной мере испанский язык.

Если форвард продолжит вести себя подобным образом, то он может быть выставлен на трансфер.

Напомним, что 21-летний Дембеле перешел в "Барселону" летом 2017 года из дортмундской "Боруссии" за 115 миллионов евро. В этом сезоне он провел за каталонский клуб 15 матчей и забил 6 мячей.