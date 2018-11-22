Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В «Барселоне» недовольны Дембеле: названы причины 

Soccer News + ещё 1 1 час назад
Фото: Soccer News
Французский нападающий "Барселоны" Усман Дембеле поражает руководство клуба своим непрофессионализмом, сообщает Goal.
По данным источника, футболист очень много времени тратит на видеоигры, причем часто делает это до поздней ночи или вообще до утра. Кроме того, француз употребляет в пищу нездоровую пищу, в том числе фастфуд. При этом, Дембеле часто опаздывает на тренировки и по-прежнему не выучил в должной мере испанский язык.
Если форвард продолжит вести себя подобным образом, то он может быть выставлен на трансфер.
Напомним, что 21-летний Дембеле перешел в "Барселону" летом 2017 года из дортмундской "Боруссии" за 115 миллионов евро. В этом сезоне он провел за каталонский клуб 15 матчей и забил 6 мячей.
Soccer News: последние новости
Эмери назвал главные цели "Арсенала" в этом сезоне Тренер сборной Египта: "Салах уйдет из "Ливерпуля", если не выиграет трофеи" Мамаев и Кокорин выплатили компенсацию одному из избитых в Москве
Усман Дембеле , Футбол
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дело Мамаева и Кокорина обрело новый поворот275
Шведский биатлонист рассказал об угрозах из России17
В семье Хабиба случилось горе38
Валуев признался в опухоли мозга203
Умер двукратный олимпийский чемпион23
Видео
02:08
Россиян обвинили в договорных матчах за рубежом
Футбол Прочее
00:44
Кокорин заболел в СИЗО
Футбол
02:56
Опубликовано последнее интервью Шумахера
Автоспорт
01:17
Чемпионка ОИ госпитализирована с ножевыми ранениями
Волейбол
01:32
Он не вернется: Мутко попрощается с футболом
Футбол Статьи
03:05
Умер двукратный олимпийский чемпион
Летние виды спорта
02:49
Кокорин и Мамаев расплатились с избитым водителем
Футбол
01:03
Кокорин и Мамаев откупились от водителя?
Футбол
01:06
Избитый Кокориным и Мамаевым чиновник поправился
Футбол
01:08
Звезда «Гарри Поттера» выступает в MMA
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение