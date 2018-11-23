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Мане продолжит играть за «Ливерпуль» 

Вести.Ru + ещё 9 3 часа назад
Английский "Ливерпуль" продлил контракт с одним из своих лидеров — Садьо Мане. Детали нового договора с сенегальским нападающим не разглашаются. Известно лишь, что контракт рассчитан на длительный срок.
"Я принял лучшее решение в своей жизни. Я пришел в "Ливерпуль" и стал счастливым. Теперь я хочу играть и приносить клубу трофеи", — прокомментировал 26-летний Мане подписание нового контракта.
Садьо Мане пришел в "Ливерпуль" из "Саутгемптона" в 2016 году. За это время он провел 73 матча, в которых забил 33 мяча. В нынешнем сезоне африканец отличился 6 раз в 11 встречах.
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Садьо Мане , Футбол , Видео
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