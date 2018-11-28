На пресс-конференции после матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Лион" — "Манчестер Сити" (2:2) случился забавный эпизод, участником которого стал главный тренер английской команды Хосеп Гвардиола, сообщает "Советский спорт".
Один из журналистов задал испанскому специалисту вопрос о том, кто лучше: он или наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью. Тренер "горожан" оказался недоволен сравнением с португальцем и в шутку пригрозил кулаком репортеру.
Видео момента опубликовано в твиттер-аккаунте Goal.
Don't ask Pep Guardiola stupid questions!
👊 pic.twitter.com/qMQ1oNTDsA— Goal (@goal) 27 ноября 2018 г.
Ранее сообщалось, что Гвардиола получил предупреждение за критику арбитра.