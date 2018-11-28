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Гвардиола пригрозил журналисту кулаком за вопрос про Моуринью 

Газета.Ru + ещё 35 2 часа назад
На пресс-конференции после матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Лион" — "Манчестер Сити" (2:2) случился забавный эпизод, участником которого стал главный тренер английской команды Хосеп Гвардиола, сообщает "Советский спорт".
Один из журналистов задал испанскому специалисту вопрос о том, кто лучше: он или наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью. Тренер "горожан" оказался недоволен сравнением с португальцем и в шутку пригрозил кулаком репортеру.
Видео момента опубликовано в твиттер-аккаунте Goal.
Ранее сообщалось, что Гвардиола получил предупреждение за критику арбитра.
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Манчестер Юнайтед , Советский спорт , Футбол , Видео
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