Рональдинью потерял 3 автомобиля из-за долгов

Бывший футболист сборной Бразилии и испанской «Барселоны» Роналдинью лишился трёх автомобилей, картины и стола для снукера из-за долгов.

В феврале 2015 года местные власти признали виновным Роналдинью и его брата Роберто Ассиса в незаконном строительстве. Браться построили частный дом в природоохранной зоне. В итоге они получили штраф в размере €1,9 млн Однако штраф пока не оплачен экс-футболистом.

В резиденции брата спортсмена Роберто Ассиса был проведён обыск, в результате которого данные вещи были изъяты.

«В ходе осмотра было изъято три дорогих автомобиля и картина художника Андре Берардо. Кроме того, в список ценных вещей попали несколько телевизоров, столы для снукера и настольного футбола» — сообщила пресс-служба окружного прокурора.

Также у Роналдинью изъяли паспорт, обнаружив при этом счёт, на котором есть €6 млн Роналдинью завершил спортивную карьеру в январе текущего года. До этого он не играл на протяжении полутора лет.

Ранее News.ru сообщал о том, что в футболе могут измениться правила. Они могут вступить в силу уже в следующем году.